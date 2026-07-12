Američki košarkaš Džejlin Nouel novi je član Bešiktaša, saopštio je danas učesnik Evrolige.

Nouelu (27) će Bešiktaš biti prvi klub u Evropi. Tokom NBA karijere, u kojoj je odigrao više od 200 utakmica, Nouel je igrao za je Minesotu, Memfis, Detroit i Nju Orleans.

Istanbulske crno-bele sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević koji je tako dobio prvo veliko pojačanje za narednu sezonu u kojoj će voditi svoj tim u elitnom takmičenju. Podsetimo, Alimpijević je prethodno u Evroligi vodio Crvenu zvezdu u sezoni 2017/18, pa se posle osam godina vraća u elitu.