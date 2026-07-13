Robinson (28) je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine.

-Čast mi je što imam priliku da igram za tako neverovatan i prestižan klub kao što je Barselona. Veoma sam zahvalan i srećan. Igranje za ovako veliki klub, i to već u mojoj drugoj sezoni u Evroligi, predstavlja ogromno uzbuđenje za mene i moju porodicu. Želim da prihvatim kulturu i sve ono što nosi status člana Barselone - rekao je Robinson.

Američki košarkaš je prošle sezone u dresu Pariza u Evroligi prosečno beležio 14,6 poena i 4,5 asistencija.

Robinson je tokom karijere igrao još i za Vašington, Oklahomu, Milvoki, Sakramento, Detroit, Breogan i Trapani.