Košarka
Katalonci rade punom parom: Amerikanac potpisao ugovor sa Barsom
Američki košarkaš Džastin Robinson novi je igrač Barselone, saopštio je danas španski klub
Robinson (28) je sa Barselonom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine.
-Čast mi je što imam priliku da igram za tako neverovatan i prestižan klub kao što je Barselona. Veoma sam zahvalan i srećan. Igranje za ovako veliki klub, i to već u mojoj drugoj sezoni u Evroligi, predstavlja ogromno uzbuđenje za mene i moju porodicu. Želim da prihvatim kulturu i sve ono što nosi status člana Barselone - rekao je Robinson.
Američki košarkaš je prošle sezone u dresu Pariza u Evroligi prosečno beležio 14,6 poena i 4,5 asistencija.
Robinson je tokom karijere igrao još i za Vašington, Oklahomu, Milvoki, Sakramento, Detroit, Breogan i Trapani.
Košarka
Srbija je šampion sveta!
07:47 | 0
Najnovije
Najčitanije
24min
Crveno-beli pozivaju "delije": "Podrži Zvezdu protiv Mačve i opremi se za leto u Red Star šopu"
1D
Komentari (0)