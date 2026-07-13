Nekada veliki talenat Crvene zvezde koji je za 5.000.000 evra prodat Milanu, Marko Lazetić (22), ima novi klub.

Jermenska Noa se oglasila i potvrdila da je dovela srpskog napadača iz Aberdina. Za sada nije poznato koliko je škotski klub zaradio.

Lazetić nikako nije uspevao da se snađe od kako je napustio Srbiju. Milan ga je slao na razne pozajmice, u Altah, Fortunu Sitard, TSC... a činilo se da se konačno skratio u Škotskoj, ali je povreda i promena trenera uticala na to da i Aberdin napusti posle samo jedne sezone.