Mnogo je fudbalera zasijalo na Svetskom prvenstvu, ali čini se da je najviše pokazao Johan Manzambi, reprezentativac Švajcarske.

Trljali su ruke u Frajburgu znajući da će debelo naplatiti sjajne partije momka rođenog u Ženevi. Odigrao je četiri utakmice 20-godišnjak i dao tri gola uz dve asistencije, a onda se povredio, pa nije mogao da pomogne na mečevima protiv Kolumbije i Argentine.

Činilo se u jednom trenutku da je Njukasl završio posao i dobio veliko pojačanje, ali... u priču se umešala Aston Vila i kompletirala posao vredan 60 miliona evra.

Kako javlja Fabrisio Romano i igrač je već dogovorio uslove sa novim klubom i dao zeleno svetlo za dolazak u Birmingem.