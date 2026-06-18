Fudbaleri Bosne i Hercegovine doživeli su ubedljiv poraz u drugom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu. "Zmajevi" su u Los Anđelesu izgubili od Švajcarske sa 4:1, a čovek odluke bio je rezervista Johan Manzambi.

Samo nekoliko minuta po ulasku u igru je ovaj 20-godišnjak postigao prvi od svoja dva gola na meču. Bio je to 74. minut, kada je sjajno uhvatio volej nakon centaršuta Vargasa i savladao Vasilja za 1:0. Na taj gol nadovezali su se isključenje Muharemovića, pa gol Vargasa, a Manzambi je u 90. minutu dao još jedan gol i povisio na 3:0.

U uzbudljivoj nadoknadi je viđen po jedan gol na obe strane, pa je Švajcarska tako stigla do prve pobede na Mundijalu i sada ima četiri boda, dok je BiH ostala na jednom.

Kada je reč o Manzambiju, on je počeo da igra za Servete i sve do pre tri godine bio je deo mlađih kategorija tog kluba, dok se nije preselio u Frajburg. Nakon igranja za omladinski tim tog nemačkog kluba, pa zatim i za rezervni sastav, postao je prvotimac.

Prošle sezone je odigrao 47 utakmica i postigao sedam golova, uz devet asistencija.