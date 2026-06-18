Fudbaleri Bosne i Hercegovine zabeležili su prvi poraz na Svetskom prvenstvu, pošto su u drugom kolu grupe B izgubili od Švajcarske rezultatom 3:1. Tim Sergeja Barbareza je tako ostao na jednom osvojenom bodu, dok "sajdžije" sada imaju četiri.

Sve do 74. minuta smo gledali prilično dosadnu utakmicu, a onda je viđena neverovatna završnica u kojoj je palo čak pet golova i jedan crveni karton. No, krenimo redom.

Igrači Bosne i Hercegovine su hrabro ušli u meč i već u drugom minutu su izveli prvi korner. Nije bilo opasnosti po protivnički gol, a onda su vrlo brzo Švajcarci potpuno preuzeli kontrolu.

Prvu priliku je ekipa Murata Jakina imala u desetom minutu. Džaka je pronašao Endoja. Ovaj se okrenuo, ušao u šesnaesterac i šutirao, ali je pogodio spoljni deo mreže. Samo tri minuta kasnije je bilo vrlo opasno po "zmajeve". Rider je poslao oštru loptu u peterac, hteo je Endoj petom, ali nije uspeo da dođe do lopte.

Isti igrač je imao novi pokušaj u 20. minutu kada je uputio udarac, ali nije bilo problema za Vasilja.

BiH je konačno zapretila u 32. minutu. Džeko je probao da pronađe nekog na drugoj strani, ali nije uspeo. Tahirović je bio blizu, ali nije uspeo da uputi udarac ka golu Kobela. Pet minuta kasnije je pokušao Memić iz daljine, ali je Kobel to lako uhvatio. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja i na pauzu se otišlo bez golova.

U nastavku prava uspavanka. Nije bilo velikih prilika, videli smo nekoliko solidnih pokušaja na obe strane. Igrali BiH su umrtvili utakmicu i rezultat im je odgovarao, a onda je usledio potop.

Samo što je ušao u igru, Manzambi je u 74. minutu postigao sjajan gol nakon centaršuta Vargasa i doveo Švajcarsku u vođstvo. Samo šest minuta kasnije totalni raspad "zmajeva". Muharemović je oborio Embola kao poslednji igrač odbrane i sudija mu je pokazao crveni karton, pa su Bosanci ostali sa igračem manje. Vrlo brzo su Švajcarci to iskoristili. Vargas je došao do šesnaesterca i savladao Vasilja za 2:0 i sve je tada bilo rešeno.

Ipak, daleko od toga da je to bio kraj uzbuđenjima. Neverovatni Manzambi je u 90. minutu positgao svoj drugi gol na meču. Bosna je tri minuta kasnije uspela da smanji golom Mahmića. Zatim je dosuđen penal za Švajcarsku koji je u gol pretvorio Džaka i tako postavio konačan rezultat.

U poslednjem kolu Švajcarska igra protiv domaćina Kanade, dok će Bosna i Hercegovina odmeriti snage sa ekipom Katara.

ŠVAJCARSKA - BOSNA I HERCEGOVINA 4:1

ŠVAJCARSKA: Kobel – Vidmar, Elvedi, Akanđi, Rodrigez – Frojler, Džaka, Ebišer, Rider – Embolo, Endoje.

Bosna i Hercegovina: Vasilj – Muharemović, Kolašinac, Katić, Dedić – Tahirović, Šunjić, Memić – Demirović, Džeko, Alajbegović.

Kraj utakmice! Pobeda Švajcarske!

90+7 minut - Gooool! Novi pogodak za Švajcarce. Granit Džaka je bio siguran izvođač najstrože kazne.

90+6 minut - Penal za Švajcarsku! Neverovatna završnica utakmice.

90+3 minut - Gooool! Goleada u završnici meča. Mahmić postiže gol za Bosnu i Hercegovinu i smanjuje zaostatak.

90. minut - Gooool! Ne zaustavljaju se Švajcarci. Još jedan gol Manzambija čiji ulazak je potpuno promenio tok utakmice.

84. minut - Gooool! Raspala se Bosna i Hercegovina. Švajcarska je duplirala prednost preko Vargasa. Ništa nije mogao Vasilj i "sajdžije" su praktično rešile pitanje pobednika.

81. minut - Pokušaj Vargasa iz slobodnog udarca. Lopta je išla pravo u Vasilja.

80. minut - Crveni karton za Muharemovića! Kao poslednji igrač odbrane je srušio Embola na ivici kaznenog prostora, zbog čega je isključen. Bosanci će do kraja utakmice biti sa igračem manje.

74. minut - Goooool! Vodi Švajcarska u Los Anđelesu! Samo što je ušao u igru, Manzambi je postigao sjajan gol za prednost "sajdžija".

68. minut - Dobar udarac Dedića sa distance, ali je Kobel bio na pravom mestu.

56. minut - Opet Endoj u glavnoj ulozi. Probao je makazicama, ali je Vasilj odlično odbranio.

51. minut - Još jedan pokušaj Endoja. Šutirao je napadač Švajcarske sa leve strane, ali je Vasilj bio spreman.

50. minut - Ništa vredno pomena se ne dešava ni na startu drugog poluvremena. Igrači Bosne i Hercegovine su u potpunosti umrtvili utakmicu.

Kraj prvog poluvremena!

44. minut - Lepa akcija Bosne. Kolašinac je ušao u kazneni prostor, ali nije uspeo da proigra Džeka. Od svega samo korner.

38. minut - Memić je probao iz daljine, ali nije bilo problema za Kobela. Bio je to prvi udarac "zmajeva" u okvir gola.

32. minut - Konačno prete i Bosanci. Solidan centaršut Džeka, a zatim još jedno ubacivanje sa druge strane. Ipak, Kobel je otklonio opasnost.

23. minut - Snažan udarac Frojlera sa distance. Lopta je otišla malo pored gola.

13. minut - Moglo je da bude vrlo opasno po gol Bosne i Hercegovine. Nezgodna lopta u peterac, ali Endoj nije stigao do nje. Švajcarska je potpuno preuzela inicijativu.

10. minut - Prva prilika na utakmici. Endoj je šutirao i pogodio spoljni deo mreže.

7. minut - Izveli su Švajcarci dva kornera, jedan za drugim. Bez većih uzbuđenja.

2. minut - Napadaju Bosanci od starta. Već su imali i prvi korner, ali nije bilo opasnosti za Švajcarce.

Utakmica je počela!

20:27 - Navijači BiH su napravili feštu u Los Anđelesu. Više o tome OVDE.

20:10 - Edin Džeko se vratio u startnu postavu Bosne i Hercegovine, dok je na klupi ostao Jovo Lukić, strelac gola protiv Kanade.

19:30 - Oba tima su u prvom kolu osvojila bod. "Zmajevi" su odigrali 1:1 sa domaćinom Kanadom, dok su "sajdžije" ispustile pobedu protiv Katara golom u 94. minutu i meč je završen istim rezultatom.

19:25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe B na Svetskom prvenstvu između fudbalera Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Los Anđelesa.