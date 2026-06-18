Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković definitivno neće igrati nijedan turnir pre Vimbldona, potvrdili su organizatori grend slema u Londonu.

Novak je učešće na Rolan Garosu završio već u trećem kolu gde ga je sa 3:2 pobedio Žoao Fonseka, pa je postojala mogućnost da odigra neki meč uoči trećeg grend slema u sezoni. Ipak, od toga nema ništa.

I tokom prethodnih godina kroz karijeru, Đoković je umeo da propusti deo sezone na travi i da odmah dođe na Vimbldon. Tako će biti i ove godine.

Novak tradicionalno igra odlično na Vimbldonu, čak sedam puta je osvajao titulu i mnogi teniski stručnjaci saglasni su u oceni da najveće šanse za 25. grend slem pehar ima upravo u Londonu.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula. Prošle godine titulu je osvojio Janik Siner.