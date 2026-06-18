Došlo je do okršaja navijača Crvene zvezde i Partizana u Zemunu.

Iako je sezona u Superligi završena, za navijače to ne znači mnogo, pa su imali žestok okršaj.

Na stranici specijalizovanoj za praćenje navijačke scene u svetu, Hooligans.cz osvanuo je snimak sukoba.

Tu se vidi kako jedna grupa maskiranih huligana sa drvenim motkama u rukama juri drugu grupu.

U jednom momentu čak i sustižu jednog suparnika, kojem su zadali nekoliko udaraca motkom.

Zatim se vidi momak koji trči i sve snima kako se okreće u drugu stranu, a tu se na snimku vidi i kako jedan maksirani huligan ispred njega nosi nešto poput crnog ranca u rukama.

Zatim su se očigledno napadači udaljili u napoznatom pravcu, a snimak je prekinut.