Došlo je do okršaja navijača Crvene zvezde i Partizana u Zemunu.
Iako je sezona u Superligi završena, za navijače to ne znači mnogo, pa su imali žestok okršaj.
Na stranici specijalizovanoj za praćenje navijačke scene u svetu, Hooligans.cz osvanuo je snimak sukoba.
Tu se vidi kako jedna grupa maskiranih huligana sa drvenim motkama u rukama juri drugu grupu.
U jednom momentu čak i sustižu jednog suparnika, kojem su zadali nekoliko udaraca motkom.
Zatim se vidi momak koji trči i sve snima kako se okreće u drugu stranu, a tu se na snimku vidi i kako jedan maksirani huligan ispred njega nosi nešto poput crnog ranca u rukama.
Zatim su se očigledno napadači udaljili u napoznatom pravcu, a snimak je prekinut.
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