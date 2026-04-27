Poznato je da su navijači Crvene zvezde u sjajnim odnosima sa simpatizerima Olimpijakosa. Ove godine se navršava 40 godina od bratstva koje je danas jedno od najjačih među svim navijačkim grupama u Evropi.

Čak četiri decenije prijateljskih odnosa navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa zajedno će obeležiti devetog maja, beogradska proslava biće na stadionu "Rajko Mitić".

"Delije" su već ranije najavile ovaj događaj, a sada su moćnom objavom ponovo pozvale navijače da u što većem broju dođu na "Marakanu" kako bi upotpunili spektakl.

- 9.5. - SVI NA MARAKANU - stoji u objavi.