Mundijal nikad nisu osvojili Liliputanci, pa neće ni sad. Na dosadašnja 22 turnira slavile su samo fudbalske sile, njih osam.

Brazil prednjači sa pet naslova šampiona sveta (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), sledi Italija sa četiri (1934, 1938, 1982, 2006), koliko ima i Nemačka (1954, 1974, 1990, 2014). Aktuelni prvak Argentina ima tri titule (1978, 1986, 2022), a Urugvaj dve (1930, 1950), kao i Francuska (1998, 2018). Po jednom su slavili Engleska (1966) i Španija (2010).

FIFA je u početku dodeljivala Trofej Žila Rimea, od 1930. do 1970, koji je nosio ime prvog predsednika te organizacije, a potom Trofej Svetskog prvenstva - od 1974. do danas, pa sledi i šampionu turnira koji je počeo spektaklom.

Prvi pehar, prvobitno nazvan Pobeda, ali preimenovan u čast Francuza Rimea, prikazivao je Niku, grčku boginju pobede. Brazilu je dodeljen u trajno vlasništvo po osvajanju treće titule 1970. u Meksiku, baš na legendarnoj „Asteki“. Kasnije je ukraden (1983) i nikad nije pronađen.

Trofej Svetskog prvenstva, koji prikazuje dve ljudske figure koje drže Zemlju, napravljen je od 18-karatnog zlata, visok je 36,8 centimetara i težak 6,175 kilograma. Kapiten čije reprezentacije će ga slavodobitno podići 19. jula na stadionu u Njujorku? Videćemo, a dotad evo podsećanja na sva finala Mundijala...

1930. Montevideo: Urugvaj - Argentina 4:2

1934. Rim: Italija - Čehoslovačka 1:1 - 2:1 produžeci

1938. Pariz: Italija - Mađarska 4:2

1950. Rio de Žaneiro: Urugvaj - Brazil 2:1

1954. Bern: SR Nemačka - Mađarska 3:2

1958. Stokholm: Brazil - Švedska 5:2

1962. Santjago: Brazil - Čehoslovačka 3:1

1966. London: Engleska - SR Nemačka 2:2 - 4:2 produžeci

1970. Meksiko Siti: Brazil - Italija 4:1

1974. Minhen: SR Nemačka - Holandija 2:1

1978. Buenos Ajres: Argentina - Holandija 1:1 - 3:1 produžeci

1982. Madrid: Italija - SR Nemačka 3:1

1986. Meksiko Siti: Argentina - SR Nemačka 3:2

1990. Rim: SR Nemačka - Argentina 1:0

1994. Los Anđeles: Brazil - Italija 0:0 - 3:2 penali

1998. Pariz: Francuska - Brazil 3:0

2002. Jokohama: Brazil - Nemačka 2:0

2006. Berlin: Italija - Francuska 1:1 - 5:3 penali

2010. Johanezburg: Španija - Holandija 0:0 - 1:0 produžeci

2014. Rio de Žaneiro: Nemačka - Argentina 0:0 - 1:0 produžeci

2018. Moskva: Francuska - Hrvatska 4:2

2022. Doha: Argentina - Francuska 3:3 - 4:2 penali