Prevagu nije doneo Hjung Min Son, već je to uradio bivši fudbaler Crvene zvezde, Hvang In Beom koji je postigao gol i upisao asistenciju. Zahvaljujući njemu, Koreja je došla do prva tri boda.

Rasplamsala se bitka u drugom poluvremenu. Hvang je imao sjajnu priliku u 49. minutu, potom i Son nekoliko puta kasnije, ali je golman Češke bio izuzetno raspoložen. Ipak, potpuno nioktuda povela je Češka.

Cufal je u 59. minutu ubacio loptu iz auta, a Krejči je natrčao i glavom pogodio za veliko slavlje evropske selekcije. Ipak, njihovo vođstvo nije dugo potrajalo. Samo osam minuta kasnije bivši fudbaler Crvene zvezde, Hvang se izvukao na levoj strani, prevario golmana i štopera jednim "lažnjakom" i poslao loptu u mrežu.

Igrao se 78. minut kada je Suček zatresao mrežu posle prekida. Počelo je radovanje, ali je sudija podigao ofsajd zastavicu, a samo dva minuta kasnije Hvang je fantastično asistirao rezervisti Oh Hjon Gjuu koji je doneo potpuni preokret.

Pamtiće Češka priliku Hložeka samo tri minuta kasnije, ali je golman Koreje fantastično reagovao i doneo svojoj reprezentaciji pobedu.