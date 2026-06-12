Samo fudbaleri i osoblje, niko više! Tako je isprva glasila naredba Tomasa Tuhela po dolasku u bazu reprezentacije Engleske. Nemac je, međutim, popustio...

Svestan, izgleda, pritiska kojim su izloženi njegovi izabranici, sve većeg kako se bliži prva utakmica na Mundijalu protiv Hrvatske koja je napravila skandal, selektor Tri lava je dopustio Belingemu i društvu da pozovu lepše polovine zarad malo opuštanja. Druženja, zabavljanja, romantike...

I upravo je Džudova devojka, koja je onomad žigosana na mrežama, stigla prva u Vest Palm Bič. Lepotica iz Kalifornije nije bila daleko, četiri sata vožnje od Tampe, gde je nedavno gledala Belingema i to zajedno s njegovom mamom Deniz.

Instagram zvezda je boravak u dečkovoj sobi, gde ju je dočekao crveni balon u obliku srca, dokumentovala slikama na mreži.

Dok je sunce zalazilo nad Floridom, manekenka iz Long Biča (Kalifornija), zbog koje su u Madridu padale vilice, objavila je i svoje fotografije na terasi hotela „Belgrou“ koji je, razume se, nedostupan za ostale goste dok su tu Englezi. Bar u narednih desetak dana.

Kako piše „San“, ponudu za posetu su iskoristile i Lejla Roj, devojka Kobija Mejnua, te supruga Harija Kejna, Kejt.

- Neobično je da provode toliko vremena s fudbalerima pred start Svetskog prvenstva, ali Tuhel želi da se njegova ekipa opusti pre nego što krene u Kanzas Siti - rekao je izvor britanskog tabloida.

Engleska je u Orlandu pobedila Kostariku 3:0 u poslednjoj pripremnoj utakmici za SP. Golove su postigli Rajs (9. minut), Gordon (68. penal) i Votkins (87), ali posebno se hvali igra upravo izabranika srca Ešlin Kastro.

„Dobivši prednost ispred Rodžersa, Belingem je pokazao smer kojim će se kretati igra Engleske. Uverljiva partija trebalo bi Tuhelu znatno da olakša odluku o sastavu za prvi meč“, piše „Gardijan“.

Engleska je treći favorit za titulu (kvota 7), iza Španije (5,5) i Francuske (5).