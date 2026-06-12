Utakmicom Meksiko - Južna Afrika na „Asteki“ je sinoć počeo revolucionarni Mundijal. Do 19. jula gledaćemo 104 fudbalske predstave, kao nikad dosad.

Da li će na sledećem Svetskom prvenstvu takođe igrati 48 reprezentacija, kao na ovom koje je startovalo u hramu fudbalskih bogova, FIFA to tek treba da odluči. Ne bi bilo čudo i da poveća broj učesnika, a već ima predloga (iz Južne Amerike) da 2030. svedočimo šampionatu sa 64 nacionalna tima! Valjda nećemo...

I dok se Đani Infantino nemušto brani od napada, opravdanih usled silnih problema oko organizacije SP 2026, zna se da će naredno prvenstvo biti odigrano u Španiji, Portugalu i Maroku. Pride, u čast 100. godišnjice od prvog Mundijala posebna utakmica će biti odigrana na „Sentenariju“, legendarnom stadionu u Montevideu.

Pored Urugvaja, gde će se eto igrati prvi put posle 1930, po jednu utakmicu organizovaće Argentina („Monumental“ u Buenos Ajresu) i Paragvaj („Osvaldo Domingez Dib“ u Asunsionu).

Biće to prvo Svetsko prvenstvo u Africi od 2010. i prvo ikad na severu Crnog kontinenta, takođe i prvo u Južnoj Americi od 2014. Sa Srbijom u grupnoj fazi, valjda... Na ovom Mundijalu možemo samo da navijamo za Srbe u drugim reprezentacijama.