Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je večeras na stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju selekciju Južne Afrike rezultatom 2:0 (1:0) u prvom kolu grupe A na Svetskom prvenstvu.

Fudbaleri Južne Afrike su meč završili sa dva igrača manje, pošto su crvene kartone dobili Jaja Sithol u 49. i Temba Cvane u 84. minutu.

Meksiko je utakmicu završio sa igračem manje, pošto je u 90+2. minutu isključen Sesar Montes.

Ovim epilogom nadmašeno je čuveno otvaranje iz Italije 1990. godine, kada je Kamerun srušio Argentinu, ali i meč završio sa dva igrača manje nakon isključenja Kana–Bijika i Masinga. Današnji akteri na Asteki otišli su korak dalje i postavili novi, teško dostižan mundijalski rekord.