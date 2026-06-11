

Pokidao je Adem Avdić prednje ukrštene ligamente kolena i čeka ga višemesečna pauza. Gotovo je sigurno da će propustiti prvi deo sezone, te bi ga u najboljem slučaju na terenu ponovo trebalo očekivati na proleće 2027. godine.

Talentovani levi bek se ujedno i operisao u Rimu, obavestila je Crvena zvezda javnost.

Podsetimo, Avdić se povredio tokom obaveza sa reprezentacijom Srbije. Zvezda je očekivala izlazni transfer momka rođenog 2007. godine, ali je povreda sve to odložila, makar za godinu dana.