Kako nezvanično saznaje Telegraf Adem Avdić će u sredu otputovati u Rim na operaciju, koja je krajnje izvesna, prve procene ukazuju da se na terenu neće naći najmanje osam meseci (ista situacija se dogodila kada je prvi put doživeo ovu vrstu povrede).

Takođe, Crvena zvezda je prvobitno imala ponudu od Klub Briža, koja je odbijena, da bi kasnije stigla i od Brajtona, engleskog premijerligaša koji je želeo talentovanog levog beka u svom timu.

Brajton je nudio 10 miliona fiksno, plus dva miliona kroz lako ostvarive bonuse, što ste mogli da čitate na našem portalu, ali je na kraju sve propalo. U Zvezdi su bili jasni, 15 miliona fiksno.

Čini se da je šampion Srbije išao ka toj cifri, posebna odskočna daska bila bi mu Evropsko prvenstvo do 19 godina, ali je ovaj peh iznenadio perspektivnog fudbalera i Crvenu zvezdu, te će sada morati ispočetka da gradi svoj put.

Ostaje da se vidi šta će se na kraju dogoditi...