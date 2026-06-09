Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje je pred nama (11. jun - 19. jul), najveće je do sada, s obzirom na povećan broj reprezentacija sa 32 na čak 48!

Nažalost, reprezentacije Srbije tamo neće biti, ali i pored toga, nema sumnje da ćemo uživati u sjajnom fudbalu.

Osim što će takmičenje dobiti na masovnosti, vodiće se i velika borba za mnoge rekorde koje će velikani ove igre nesumnjivo želeti da obore.

Kada kažemo masovnost, mislimo na novi format takmičenja sa 104 utakmice i pravi fudbalski maraton u kojem će svako pokušati da sruši granice.

Najveće zvezde svetskog fudbala će želeti da ispišu istoriju zlatnim slovima.

Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo igraju poslednji ples na najvećoj svetskoj smotri, a sigurno je Kilijan Mbape vreba svoju šansu, a Hari Kejn sanja da se upiše među besmrtne. Iako neki rekordi deluju da su nedodirljivi, upravo su baš takvi znali i da budu oboreni.

Miroslav Klose se nalazi na vrhu liste najboljih strelaca i dalje u istoriji svetskih prvenstava sa 16 golova postignutih na četiri šampionata.

Ali, za petama mu je Lionel Mesi, koji trenutno ima 13 pogodaka, a Kilijan Mbape je došao do broja 12.

U čitavu priču može da se umeša i Hari Kejn, koji iza sebe ima osam golova na dva Mundijala, tako da mu je potrebno još devet da bi postao najbolji.

Kristijano Ronaldo sa 41 godinom i dalje je gladan igre i rekorda. Na meti mu je sada rekord najstarijeg strelca u nokaut fazi Svetskog prvenstva. Trenutno ga drži njegov nekadašnji saigrač Pepe, koji je protiv Švajcarske u osmini finala 2022. pogodio mrežu sa 39 godina.

Portugalac bi mogao da postane i najstariji strelac u finalu Mundijala, baš kao i Mesi, ukoliko njihove reprezentacije stignu do poslednje utakmice. Ali postoji jedan podatak koji prati Ronalda kao senka. Uprkos svim rekordima koje je oborio, jedan od najboljih fudbalera svih vremena i dalje nema nijedan pogodak u nokaut fazi Svetskog prvenstva.

Ronaldo već drži rekord kao jedini igrač koji je postizao golove na pet rauličitih svetskih prvenstava. Ako se upiše u strelce i ovog leta, dodatno će pomeriti granicu i postaće prvi fudbaler sa svim golovima na šest Mundijala.

Na prethodnom Svetskom prvenstvu postignuta su 172 gola, a to je najveći broj u istoriji turnira. S obzirom da se igraju čak 104 utakmice u novom formatu, i te kako deluje realno da i taj rekord padne.