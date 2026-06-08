Prema zvaničnim informacijama koje je objavila FIFA Bosna i Hercegovina je ekipa koja će najduže putovati za svoje mečeve u grupnoj fazi.

Čak 12.002 kilometra. Definitivno će to da bude dodatni napor za igrače i celu delegaciju.

Baza reprezentacije biće u Solt lejk stadionu u Juti i to je lokacija koja deluje da je bila greška prilikom izbora.

Ekipa Sergeja Barbareza je u grpui "B" i prvi meč igra u Torontu 12. juna u 21 čas po našem vremenu (15h po lokalnom) protiv domaćina Kanade. Drugi meč je protiv Švajcarske 18. juna na stadionu u Inglvudu (Kalifornija, jugozapadni deo Los Anđelesa) i taj meč je u 21 čas po našem vremenu (u podne po lokalnom). Treći meč je sa Katarom 24. juna na stadionu "Lumen Fild" u Sijetlu i igraće se takođe od 21 čas po našem, odnosno u podne po lokalnom vremenu.

Da rezimiramo, do Toronta u jednom smeru ima 2.687 kilometara, so Sijetla ima 1.850 kilometar u jednom smeru i do Los Anđelesa 1.480 kilometara u jednom pravcu. Na sve to naravno treba dodati i povratak i sve i ukupno prelazi 12.000 kilometara

Iza Bosne i Hercegovine je reprezentacija Kurasaa koja je u Boki Raton (Florida, Amerika) i preći će 10.159 kilometara za mečeve protiv Španije, Urugvaja i Saudijske Arabije. Treća je selekcija Austrije čija baza je u Santa Barbari (Kalifornija) i ukupno će preći 9.749 kilometara za mečeve u grupnoj fazi protiv Argentine, Jordana i Alžira.

Iza njih su ekipe poput Engleske (baza u Kanzasu) i prelazi 8.997km, Jordana (baza u Portlandu) i prelazi 8.886km Češke (baza u Teksasu) i prelazi 8.254 kilometra...

Kada su u pitanju ekipe koje će najmanje putovati na toj listi su Meksiko (baza u Meksiko Sitiju) i prelazi 922km, Paragvaj (baza u San Hozeu Kalifornija) i prelazi 1.029km, od evropskih zemalja je to Francuska (baza u Bostonu) koja prelazi 1.483km.