Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su u Sent Luisu prijateljsku utakmicu, ujedno i pripremnu pred početak Svetskog prvenstva, koje startuje naredne nedelje.

Remizirali su sa Panamom 1:1.

Bosanci su na ovaj Mundijal došli tako što su izbacili Italiju u baražu i to na penale, u meču koji se igrao u Zenici.

Na toj utakmici, Bosna je imala neviđenu podršku, pa nema sumnje da će tako biti i na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri.

Ono što je šokiralo sve jeste i činjenica da su Bosanci u Ameriku doneli jedan neverovatan rekvizit.

Reč je o ogromnoj džezvi za kafu.

Amerikance je to iznenadilo, kao i sve koji su se zadesili ispred stadiona i gledali kako Bosanci sipaju kafu iz, kako kažu "najveće džezve na planeti".

Ipak, svi na Balkanu znaju da se bez kafe, one prave domaće, ne može nigde, pa čak ni na drugi kraj planete.