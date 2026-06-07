Fudbalski klub Crvena zvezda prethodnih dana aktivan je na tržištu, a poslednje ime koje se dovodi u vezu sa crveno-belima jeste vezista Gazijantepa Drisa Kamara.

U pitanju je 24-godišnji momak iz Obale Slonovače koji iza sebe ima odličnu sezonu, a turski mediji ubeđeni su da mu je naredna stanica "Marakana".

Zvezda bi navodno trebalo da plati 1.800.000 evra za njegovu slobodu.

Kamara je rođen u Obali Slonovače, ali se kao mali preselio u Italiju gde je i počeo da se bavi fudbalom. Poseduje italijanski pasoš, a karijeru je počeo u Audasu odakle je 2017. sa 15 godina prešao u Parmu. Nosio je dres italijanskog kluba osam godina dok prošlog leta nije za 400.000 evra prešao u Tursku.

U sezoni za nama odigrao je 29 utakmica, postigao tri i namestio devet golova.