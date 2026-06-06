Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je 1:1 u generalnoj probi pred početak Svetskog prvenstva protiv selekcije Paname.

Posle velike euforije koja je vladala u Sent Luisu gde se igrao ovaj meč, ali i gde je baza selekcije Bosne, usledila je i poslednja provera pred start Mundijala.

Malo je nedostajalo da Bosanci odnesu pobedu, ali će na megdan Kanađanima sa remijem protiv još jednog učesnika Mundijala - Panamom.

Nikola Katić doneo je prednost svojoj selekciji u 23. minutu, da bi konačan rezultat postavio Đovani Ramos u nadoknadi prvog dela igre.

Bosnu sada čekaju dueli sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, dok će Panama igrati protiv Gane, Hrvatske i Engleske.