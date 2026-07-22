Selektor fudbalske reprezentacije Turske, Vinćenco Montela, dobio je veoma loše vesti pošto mu je preminula sestra Katerina Montela.

Zbog toga se oglasio i Fudbalski savez Turske.

- Sa dubokom tugom smo saznali da je Katerina Montela, sestra našeg selektora Vinćenca Montele, preminula u bolnici u kojoj je lečena nakon tragičnog incidenta u svom domu. Danas će se u crkvi Svetog Nikole u ​​napuljskom okrugu Kastelo di Ćisterna održati sahrana preminule Katerine Montele u 16:30 časova po lokalnom vremenu. U ime Turskog fudbalskog saveza, izražavamo saučešće porodici i voljenima preminule Katerine Montele, posebno našem nacionalnom selektoru Vinćencu Monteli - stoji u saopštenju.

Podsetimo, reprezentacija Turske je doživela debakl na Svetskom prvenstvu, pošto je ispala već u grupnoj fazi.

Montela je selektor Turske od 2023. godine.