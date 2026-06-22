Fudbaleri Turske poraženi su u pre dva dana od selekcije Paragvaja rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe B na SP i tako su ostali bez šanse da prođu u nokaut fazu.



- Podržaćemo selektora i igrače. Ovo nije klub. Ako pogledate klupske timove, neuspesi dolaze kada nema kontinuiteta. Ne možete samo da se oterate 15 igrača i zamenite ih sa 15 novih, isto važi i za trenere. Stojimo iza naših igrača, doneli su nam uspehe i ponovo će biti tako - rekao je Hadžiosmanoglu.



On je istakao da Turska ima mladu reprezentaciju, koja će igrati zajedno na još tri, četiri velika turnira.

- Naša deca su ta koja su nas dovela ovde. Većina njih ima oko 20 godina, moramo da ih podržimo našu decu. Pozitivni i konstruktivni komentari su dobrodošli. Ne razumem nemoralne komentare i ljude koji ih vređaju - rekao je Hadžiosmanoglu.



Turska će 26. juna igrati u Los Anđelesu protiv SAD u trećem, poslednjem kolu SP.