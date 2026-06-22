Francuski košarkaš Frenk Nilikina nije više igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.

Nilikina je u septembru prošle godine prešao iz Partizana u Olimpijakos, kada je potpisao dvogodišnji ugovor.

- Zahvaljujemo se Frenku na doprinosu timu, želimo mu sve najbolje u budućnosti i uspehe nastavku u karijere - naveo je Olimpijakos.

Francuski košarkaš je tokom sezone 2025/26 u Evroligi prosečno beležio 4,5 poena, dok je u grčkom prvenstvu imao 8,4 poena po utakmici.

Nilikina je tokom karijere igrao još i za Šarlot, Dalas, Njujork i Strazbur.