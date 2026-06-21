Svega smo se nagledali od početka Mundijala. Bilo je sjajnih mečeva, spektakularnih golova, velikih iznenađenja, ali jedan detalj nadmašio je sve.

Scena koja je obeležila dosadašnji tok Svetskog prvenstva dogodila se na meču Paragvaj - Turska.

Matijas Galarza dao je pobedonsni gol, a stigao je i da ukrade sat sudiji.

On je tokom koškanja igrača dva tima u finišu prvog poluvremenu uzeo sat koji je koristio sudija utakmice Ivan Barton iz El Salvadora.

Dok je sudija pokušao da razdvoji igrače, njemu je neko strgao sat sa ruke. Galarza je prišao i uzeo sat, a potom ga stavio na svoju ruku.



Ipak, kasnije je morao da ga vrati.

