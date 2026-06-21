Fudbaleri Ekvadora i Kurasaa odigrali su u Kanzas Sitiju nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Ekvadora su imali daleko više loptu u svom posedu na ovoj utakmici i 27 šuteva u okvir gola, ali je Kurasao uspeo da osvoji svoj prvi bod na Svetskim prvenstvima zahvaljujući golmanu Eloju Rumu koji je upisao 15 odbrana. Reč je o momku koji je od 2023. godine partner srpske influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah.

Nakon što je planeta ostala u šoku pred statistikom meča, oglasila se i ponosna Zorannah. Ona je na svom Instagram profilu podelila statistički prikaz sa popularne aplikacije Sofascore, na kojem se jasno vidi da je Eloj Rum za svoju epsku partiju nagrađen ocenom 10 – što se u modernom fudbalu viđa ekstremno retko.





- Pokaži im ko si - kratko je i ponosno napisala Zorannah uz fotografiju savršene ocene svog izabranika.





