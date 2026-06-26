Golman Kurasaa Eloi Ruma jedan je od heroja dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva.

On je protiv Ekvadora upisao čak 15 odbrana i time ispisao istoriju takmičenja. Kurasao je završio takmičenje u grupnoj fazi, ali je Ruma privukao veliku pažnju.

Njegova supruga, srpska influenserka Zorana Jovanović, je u Americi. Iz prvih redova je pratila sve tri utakmice Kurasaa. U isto vreme, pažnju kamera privukla je i Ivana Knol, jedna od najpoznatijih hrvatskih navijačica, koja je došla da prati duel Kurasaa i Obale Slonovače.

U jednom trenutku, Zorana i Ivana našle su se u istoj tribini, a susret dve poznate dame ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama. Zabeležena je i zajednička fotografija, koja je zapalila društvene mreže.