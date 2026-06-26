Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali su se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva. "Zmajevi" su u trećem kolu grupe B pobedili Katar rezultatom 3:1 i tako obezbedili mesto u nokaut fazi. Meč protiv azijske selekcije obeležilo je nezadovoljstvo Edina Džeka.

Kapiten BiH je zamenjen u 64. minutu, burno je reagovao zbog toga, a situacija je eskalirala posle utakmice kada je ušao u sukob sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem.

Nakon što se prvobitno oglasio samo kratkom porukom na društvenim mrežama, Džeko je sada na svom Instagramu podelio galeriju fotografija sa meča protiv Katara, fokusirajući se na veliki jubilej koji je ostvario.

- Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta. Hvala svima koji veruju u nas. Ovo je uspeh celog tima i svih naših navijača - poručio je Džeko, ponovo potpuno ignorišući incident koji se dogodio.