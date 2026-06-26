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Zvanično: Partizan završio važan posao

Crno-beli sve potvrdili

Autor:  Ratomir Đusić
26.06.2026.12:43
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Zvanično: Partizan završio važan posao
FK Partizan
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Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je, nakon postignutog dogovora o povoljnijim uslovima realizacije otkupa, kompletirao transfer Dembe Seka iz italijanskog Torina, i da je senegalski ofanzivac potpisao ugovor sa crno-belima do leta 2029. godine.

Sek je tokom prethodne sezone nosio dres Partizana i postao jedan od važnih igrača u ofanzivnom delu ekipe. U crno-belom dresu je do sada odigrao 39 utakmica u svim takmičenjima, postigao šest golova i upisao deset asistencija.

Rođen je 10. februara 2001. godine u Gediavajeu u Senegalu, visok je 190 centimetara i primarno nastupa na krilnim pozicijama u napadu. Pre dolaska u Partizan, značajan deo karijere proveo je u italijanskom fudbalu, nastupajući za SPAL, Torino, Frosinone i Catanzaro.

 
demba sek fk partizan

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