Zvanično: Partizan završio važan posao

Rođen je 10. februara 2001. godine u Gediavajeu u Senegalu, visok je 190 centimetara i primarno nastupa na krilnim pozicijama u napadu. Pre dolaska u Partizan, značajan deo karijere proveo je u italijanskom fudbalu, nastupajući za SPAL, Torino, Frosinone i Catanzaro.