Rukometaši Partizana saznali su imena protivnika u Ligi šampiona.

Malo je reći da crno-beli nisu imali sreće na žrebu, pošto su dobili grupu "smrti" i igraće protiv mađarskog Vesprema, nemačkog Fuhse Berlina, kao i sa portugalskim Portom.

Partizan se posle 13 godina vratio u Ligu šampiona, ali bi prolazak u Top 12 fazu bio pravi podvig, pošto prva dva tima na tabeli idu u narednu rundu. Ipak, za sve oni koji ispadnu, sledi nastavak borbe u Ligi Evrope.

Prva faza, koja se sastoji od šest utakmica u grupi, igraće se od devetog septembra do 29. oktobra. Mađarski gigant i dvosturki uzastopni finalista Lige šampiona iz Nemačke prvi su favoriti za prolazak dalje iz grupe.