Fudbaleri Hrvatske u subotu od 23h igraju protiv Gane meč trećeg kola grupe L. Ova utakmica je od presudnog značaja za "vatrene" koji ne smeju da izgube ukoliko žele da prođu u nokaut fazu.

Luka Modrić je u prethodnom kolu protiv Paname odigrao 200. meč u dresu nacioanlnog tima, a taj jubilej je proslavio na posebnoj večeri u Aleksandriji, pred duel sa Ganom.

Tom prilikom je pušten i video snimak, koji su sastavili njegovi bivši saborci u opremi Hrvatske.

U njemu su poruku Luki Modriću poslali sadašnji saigrači, selektor Zlatko Dalić, Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Aljoša Asanović, Ivan Rakitić, Domagoj Vida i drugi, odnosno supruga, deca, roditelji, sestre...

Tom prilikom Modrić nije mogao da se suzdrži i zaplakao je, a zajedno sa njim to je učinio i Dalić.

- Pre svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi ulepšali 200. nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu neverovatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svetu. To je uistinu posebno – rekao je Modrić i dodao:

- Čeka nas još jedna utakmica u grupi, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Imamo kvalitet, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, neverovatno je sve ovo što sam doživeo i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno – poručio je Luka Modrić.