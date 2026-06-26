Evroliga će i sledeće sezone imati 20 učesnika, a desila se jedna promena.

Ono što se najavljivalo, sada je zvanično. Bešiktaš će zameniti Monako koji se zbog finansijske krize seli u Evrokup.

Tim koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević će se tako vratiti u elitno takmičenje prvi put od sezone 2012/13. To znači da će Istanbul imati tri evroligaša, jer su tu naravno još Fenerbahče i Efes.

Kompletan spisak učesnika, kada je ostatak spiska u pitanju, ostaje nepromenjen. Titulu brani Olimpijakos, a Srbiju će petu godinu zaredom zajedno predstavljati Partizan i Crvena zvezda.

Sezona u Evroligi počinje 24. septembra, a Fajnal for će se igrati od 28. do 30. maja sledeće godine.

Najavljeno je i da će Evroliga 7. jula izneti detaljan plan za ekspanziju i razvoj takmičenja u budućnosti, a deo medija je danas preneo da se od sezone 2027/28 razmatra sistem sa 24 kluba i podelom na konferencije.

Potvrđeno je i da će se 18. i 19. septembra igrati Superkup kao uvod u sezonu, ali nisu objavljena imena učesnika.