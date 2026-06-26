Fudbaleri Gane će u subotu igrati protiv Hrvatske meč trećeg kola grupe L na Svetskom prvenstvu.

Afrička ekipa se nalazi u vrlo dobroj poziciji pošto ima četiri boda, a u poslednjoj rundi bi mogla i da izbaci "vatrene" sa Mundijala. Ukoliko se to desi, igrači će biti nagrađeni.

Ekipu je posetila visoka državna delegacija, a najveću pažnju privukla je poruka biznismena Ibrahima Mahame, brata predsednika države Džona Mahame.

- Veoma sam ponosan na ono što ste uradili za tako kratko vreme. Okupili ste ekipu i pružili sjajne partije. Pored bonusa koji vam obezbeđuje država, imam i poseban bonus za vas. Moj bonus je mnogo veći od onog koji dolazi od poreskih obveznika, jer oni moraju da prođu parlamentarnu proceduru, a ja ne moram. Zato vas molim da nas učinite ponosnim i bićete nagrađeni - poručio je Ibrahim Mahama.

Osim njega, reprezentaciju su posetili i ambasador Gane u Sjedinjenim Američkim Državama Viktor Smit, ministar sporta Kofi Adams i ministar spoljnih poslova Semjuel Okudzeto Ablakva.