Novak Đoković će ipak nastupiti na egzibiciji pred Vimbldon.

Najbolji teniser svih vremena e od 15.30 igrati protiv Tomija Pola u Hurlingamu na "Đorđo Armani" teniskom klasiku. Novak je prvobitno odustao od ovog turnira, ali se predomislio u poslednji čas.

Uz Novaka i Tomija, na egzibiciji će nastupiti još Lučano Darderi i Lerner Tijen.

Vimbldon počinje 29. juna i traje do 12. jula.

Podsetimo, danas je održan žreb za Vimbldon, a Đoković će u prvom kolu igrati protiv Jibinga Vua iz Kine, dok je evenutalni okšraj sa Janikom Sinerom moguć u polufinalu.