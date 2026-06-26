Novak Đoković je dobio protivnika u prvom kolu Vimbldona. Najbolji teniser svih vremena će na startu trećeg grend slema sezone igrati protiv Jibing Vua.

Osvajač 24 grend slem titule je sedmi nosilac na Vimbldonu, a duel sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom je moguć u polufinalu. Đoković bi u eventualnom četvrtfinalu mogao da se sastane sa Feliksom Ože-Aljasimom, u osmini finala je projektovan Rubljov ili Fonseka, a u 3. kolu je moguć Artur Rindeekneš, a već u drugom kolu bi mogao da ukrsti koplja sa Stefanosom Cicipasom.

Dakle, jasno je da Novak nije imao sreće i da ga čeka težak posao na putu ka 25. grend slem tituli.

Novak je sedmostruki šampion ovog turnira. Prošle godine je stigao do polufinala u kom je poražen od Sinera sa 3:0 u setovima.

Siner je branilac titule i u prvom kolu će igrati protiv Miomira Kecmanovića.