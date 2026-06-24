Kejn je zaista podbacio protiv Gane. Bio je neproznatljiv. Da li zbog kletve ili je drugi razlog u pitanju, tek Englezi u njemu nisu imali onog finišera koji je strah i trepet za protivnika.

Pred kraj promašio je "nepromašivo" - sa samo pet metara prebacio je čitav gol.

Vreč iz Gane kaže da je slaba partija napadača Bajerna isključivo njegova zasluga. U međuvremenu, snimio je video na kojem "skida kletvu" sa Kejna tako da ovaj sada ponovo može da postiže golove.

-Ja sam najmoćniji vrač na svetu. Sada ću osloboditi Harija Kejna, tako da može pogoditi u narednom meču Engleske - rekao je Kvaku Bonsam u videu.

Pre utakmice Bonsam je, podsetimo, najavio loše izdanje napadača Engleske.

-Radim na Hariju Kejnu. Već sam ranije pokazao za šta sam sposoban, tako da dobro znam šta moram učiniti da ga zaustavim. Ne želim mu tešku povredu, već samo onoliko koliko je dovoljno da ga sprečim da igra dobro protiv moje zemlje. Uradiću svoj posao kako bih pomogao Gani - izjavio je Bonsam.

Engleska u poslednjem kolu igra protiv Paname 27. juna u 23 sata.

Kvaku Bonsam je i ranije tokom karijere punio novinske stupce sličnim tvrdnjama pred velike turnire.