Pobedonosni gol postigao je Džon Arijas u 14. minutu.

Gana je imala prvu priliku na utakmici, u prvom minutu, kada je Tomas Parti šutirao pored gola.

Kolumbija je povela u 14. minutu golom Arijasa, koji je sa šest metara poslao loptu u mrežu, posle solo prodora i centaršuta sa desne strane Luisa Suaresa. Suares je šest minuta ranije ušao u igru umesto povređenog Džona Kordobe.

Kolumbijski tim je imao loptu i kontrolisao utakmicu, a novu šansu imao je u 20. minutu kada je šutirao Luis Dijas, a odbranio golman Lorens Ati Zigi.

U 39. minutu u novoj akciji Kolumbije Luis Dijas je iskosa sa leve strane pogodio spoljni deo mreže.

Tri minuta kasnije Suares je bio u dobroj šansi, kada je glavom zahvatio loptu i poslao je pored gola.

U prvom minutu nadoknade prvog poluvremena golman Gane odbranio je udarac glavom Hoana Mohike, kome je asistirao Danijel Munjos.

Drugo poluvreme počelo je šansom Kolumbije, kada je Ričard Rios šutirao pored gola.

Gana je zatim izvela napad preko Antoana Semenja po levoj strani, ali nijedan saigrač nije uspeo da zahvati loptu.

U 55. minutu Gustavo Puerta je šutirao iskosa sa leve strane sa ivice kaznenog prostora, a golman Gane dobro odbranio.

Minut kasnije posle dobre akcije mrežu je zatresao Luis Dijas, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

On se u 58. minutu posle nove brze akcije našao pred golmanom, ali je ponovo dobro intervenisao Ati Zigi.

Gana je posle toga uspela da dođe do lopte i pokušavala je da napravi priliku, u 69. minutu Parti je sa distance šutirao pored stative, nakon što je blokiran šut Semenja.

Luis Dijas je sa distance pokušao u 80. minutu, a posle njegovog šuta lopta je izbačena u korner. Iz kornera loptu je glavom zahvatio Davinson Sančes, a golman Ati Zigi je odbranio.

U 84. minutu sa više od 20 metara snažno je šutirao Huan Kintero, ali je loptu poslao pored stative. Novu šansu Kolumbija je propustila u drugom minutu nadoknade vremena, kada je Rios glavom poslao loptu pored gola.



Kolumbija je do kraja držala loptu i pokušavala da postigne drugi gol, u šansama su bili Rios i Haminton Kampas, ali je rezultat ostao nepromenjen.

Kolumbija će u osmini finala igrati protiv Švajcarske, 7. jula u Vankuveru.