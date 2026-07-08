Penali:
4:3 - Vargas pogađa i Švajcarska je u četvrtfinalu!
3:3 - Luis Dijaz precizan.
3:2 - Iten po sredini gola. Opet Švajcarska ima prednost.
2:2 - Kobel brani penal Ernandezu.
2:2 - Akanđi šutira preko gola.
2:2 - Kampas pogađa uz mnogo sreće, lopta je prošla ispod Kobela.
2:1 - Amduni miran i precizan.
1:1 - Sančez pogađa prečku.
1:1 - Džaka pogađa, imao je loptu na ruci golman Kolumbije, ali bilo je dovoljno snažno.
0:1 - Kintero po sredini gola.
Produžeci:
120. minut - Nema promene rezultata ni u produžecima, penali rešavaju pitanje pobednika!
115. minut - Šta promaši Haminton Kampaz. Propustio je da kazni veoma loš potez Granita Džake i pogura Kolumbiju ka četvrtfinalu i obračunu sa Argentinom.
106. minut - Počeo je drugi produžetak.
101.minut: Huan Kintero je katapultirao topovsko đule, nekako se snašao Gregor Kobel.
99.minut: Džon Lukumi se vinuo u vazduh, sve je nadskočio i tukao glavom pod prečku, ali je Gregor Kobel vrhovima prstiju izbacio loptu.
90. minut - Idemo u produžetke!
89.minut: Dan Endoj je malo povukao za ruku Hamintona Kampaza, traže penal Kolumbijci, ali ga ne dobijaju.
73.minut - Sudarili su se Bril Embolo i Kamilo Vargas u kazenom prostoru nakon intervencije kolumbijskog golmana, previjaju se u bolovima, biće posla za lekarske ekipe.
60.minut - Okrenuo se Luis Dijaz, pronašao prostor između dvojice i šutirao, ali bio je to lak zadatak za Gregora Kobela.
53.minut - Izveo je slobodan udarac Fabijen Rider, bilo je blizu, spoljni deo mreže je pogodio.
49.minut - Danijel Munjoz je koristio ruku, malo je povukao Dana Endoja, ali prelako je pao Švajcarac, ništa od penala.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme.
45. minut - Poluvreme, mreže miruju.
39.minut - Bacio se Luis Dijaz, pokušao je da uhvati makazice - isprečio mu se Denis Zakarija. Da ih je uhvatio i zatresao mrežu, bio bi ovo gol turnira.
30. minut - Fabijan Rider je primio loptu i šutirao, a Kamilo Vargas bio na pravom mestu.
21. minut - Puerta je majstorski pokušao, gađao je dalji ugao Kobela sa 16 metara, ali je golman Švajcaraca sjajno intervenisao.
13.minut - Hames Rodrigez je izveo slobodnjak, Džon Arijas odigrao glavom, a Gregor Kobel između dvojice švajcarskih igrača, Lukumija i Sančeza, pokupio loptu.
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