Posle 120 minuta igre rezultat je bio nerešen, pa su penali odlučivali o četvrtfinalisti. Švajcarska je sa 4:3 slavila i zakazala okršaj sa Argentinom koja je posle velikog preokreta bila bolja od Egipta.

Odlučujući penal pogodio je Ruben Vargas, nakon što je prethodno Gregor Kobel zaustavio udarac Huana Ernandeza, a Davinson Sančez pogodio prečku.

Kod Švajcaraca promašio je samo Manuel Akanđi.

Prvu šansu na utakmici imala je Kolumbija u 21. minutu, kada je Gustavo Puerta šutirao sa ivice šesnaesterca, a golman Švajcarske Kobel je loptu poslao u korner.

Fabijan Rider je u 30. minutu iskoristio grešku odbrane Kolumbije, oduzeo loptu, a njegov udarac je zaustavio golman Kamilo Vargas.

Švajcarska je zapretila Kolumbiji na početku drugog poluvremena, a pokušaji Đibrila Soua i Ridera završili su pored gola Kolumbije.

Luis Suarez je u 63. minutu osvojio loptu, a zatim je uputio slab šut pored gola Švajcarske.

Kolumbija je u produžecima propustila dve velike šanse, prvo je Džon Lukumi pogodio prečku u 99. minutu, da bi tri minuta pre kraja Haminton Kampaz promašio iz situacije "jedan na jedan" sa Kobelom.

Između toga sjajnu priliku imala je i Švajcarska preko Zemkija Amduna, samo što je ušao u igru, ali bio je neprecizan.

ŠVAJCARSKA - KOLUMBIJA 0:0 (penali 4:3)

Stadion: BC (Vankuver)

Sudija: I. Barton (Salvador)

Penali: 4:3 - Vargas pogađa i Švajcarska je u četvrtfinalu! 3:3 - Luis Dijaz precizan. 3:2 - Iten po sredini gola. Opet Švajcarska ima prednost. 2:2 - Kobel brani penal Ernandezu. 2:2 - Akanđi šutira preko gola. 2:2 - Kampas pogađa uz mnogo sreće, lopta je prošla ispod Kobela. 2:1 - Amduni miran i precizan. 1:1 - Sančez pogađa prečku. 1:1 - Džaka pogađa, imao je loptu na ruci golman Kolumbije, ali bilo je dovoljno snažno. 0:1 - Kintero po sredini gola. Produžeci: 120. minut - Nema promene rezultata ni u produžecima, penali rešavaju pitanje pobednika! 115. minut - Šta promaši Haminton Kampaz. Propustio je da kazni veoma loš potez Granita Džake i pogura Kolumbiju ka četvrtfinalu i obračunu sa Argentinom. 106. minut - Počeo je drugi produžetak. 101.minut: Huan Kintero je katapultirao topovsko đule, nekako se snašao Gregor Kobel. 99.minut: Džon Lukumi se vinuo u vazduh, sve je nadskočio i tukao glavom pod prečku, ali je Gregor Kobel vrhovima prstiju izbacio loptu. 90. minut - Idemo u produžetke! 89.minut: Dan Endoj je malo povukao za ruku Hamintona Kampaza, traže penal Kolumbijci, ali ga ne dobijaju. 73.minut - Sudarili su se Bril Embolo i Kamilo Vargas u kazenom prostoru nakon intervencije kolumbijskog golmana, previjaju se u bolovima, biće posla za lekarske ekipe. 68. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju. 60.minut - Okrenuo se Luis Dijaz, pronašao prostor između dvojice i šutirao, ali bio je to lak zadatak za Gregora Kobela. 53.minut - Izveo je slobodan udarac Fabijen Rider, bilo je blizu, spoljni deo mreže je pogodio. 49.minut - Danijel Munjoz je koristio ruku, malo je povukao Dana Endoja, ali prelako je pao Švajcarac, ništa od penala. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme. 45. minut - Poluvreme, mreže miruju. 39.minut - Bacio se Luis Dijaz, pokušao je da uhvati makazice - isprečio mu se Denis Zakarija. Da ih je uhvatio i zatresao mrežu, bio bi ovo gol turnira. 30. minut - Fabijan Rider je primio loptu i šutirao, a Kamilo Vargas bio na pravom mestu. 21. minut - Puerta je majstorski pokušao, gađao je dalji ugao Kobela sa 16 metara, ali je golman Švajcaraca sjajno intervenisao. 13.minut - Hames Rodrigez je izveo slobodnjak, Džon Arijas odigrao glavom, a Gregor Kobel između dvojice švajcarskih igrača, Lukumija i Sančeza, pokupio loptu.

10. minut - Imamo dobru utakmicu od samoga starta, jak tempo.

6.minut: Uputio je udarac Dan Endoj, odbranio mu je Kamilo Vargas.

5.minut: Dobra lopta sa boka, ubacivao se Luis Dijaz, međutim, ispratio je sve desni bek Denis Zakarija. Očistio je ispred kolumbijskog krila.

1.minut - Utakmica je počela!

21.00 - Na startu eliminacione faze Švajcarksa je izbacila Alžir, a Kolumbija Ganu.

20.59 - Švajcarska je bila prva u svojoj grupi sa sedam bodova ispred Kanade, Bosne i Hercegovine i Katara. Kolumbija je takođe grupnu fazu završila na prvom mestu sa sedam bodova ispred Portugala, DR Konga i Uzbekistana.

20.58 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici osmine finala u kojoj se sastaju Šjvacarska i Kolumbija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Vankuvera.