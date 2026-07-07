Argentinski fudbaler Enco Fernandez izjavio je večeras nakon što je postigao odlučujući gol za prolazak u četvrtfinale Svetskog prvenstva da njegova reprezentacija igra do kraja i da nikad ne odustaje, kao i da ima nesalomiv duh.

Fudbaleri Argentine pobedili su u osmini finala SP Egipat rezultatom 3:2, iako su do 79. minuta gubili 0:2. Branilac trofeja je do četvrtfinala došao golom Fernandeza u 90+2. minutu.

"Čeznuo sam za ovim golom još od Svetskog prvenstva u Kataru. Mogućnost da doživim ovakve trenutke, iskreno, hvala Bogu, privilegovan sam. I želim da istaknem svoje saigrače - imamo fenomenalnu grupu, grupu koja nikada ne odustaje bez obzira na teškoće i nedaće. Uvek smo zajedno, imako nesalomiv duh. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu i svima koji nas ovde bodre i svim Argentincima kod kuće u Argentini. Sad smo korak bliže", rekao je Fernandez za sajt FIFA.

Argentina će u četvrtfinalu SP, 12. jula u Kanzas Sitiju, igrati protiv pobednika meča između Kolumbije i Švajcarske.