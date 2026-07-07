Egipćani su pokazali da nisu došli sa belom zastavicom na meč sa svetskim šampionom. Imali su prednost od 2:0 u drugom poluvremenu...ipak, ni to im nije bilo dovoljno....

Argentina je pokazala zašto je fudbalska velesila i aktuelni svetski prvak. A Lionel Mesi, jedan od velikana koji su ikada igrali ovu igru.

"Gaučosi" su bili praktično pred eliminacijom u 67. minutu, kada je Ziko na asistenciju Hasana postigao gol za 2:0. Svi su mislili da je to kraj za Mesija i drugove, ali ne i sam Leo, koji je u samo četiri minuta uspeo da vrati ekipu u život i doprinese epskom preokretu.

On je prvo na sjajan način pronašao Kristijana Romera u šesnaestercu, koji je postigao gol glavom.

Taj pogodak je bez sumnje samo pokrenuo napred Argentince. Egipćani su bili uzdrmani, a "gaučosi" krenuli napred.

Desila se velika gužva samo četiri minuta kasnije, a Lionel Mesi je dobio loptu, koja mu je, kako se kaže, "sela" na volej, a to je i golman Egipta zakačio, pa je loptu podigao samo pod prečku.

Konačan rezultat je postavio Enco Fernandes u trećem minutu nadoknade za veliko slavlje Argentine.