Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobedila je Katar sa 3:1 u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu i po prvi put u istoriji se plasirala u nokaut fazu Mundijala.

Meč protiv Katara između ostalog obeležilo je i ponašanje kapitena "zmajeva" Edina Džeka.

Džeko je bio veoma nezadovoljan zbog izmene koju je u 64. minutu napravio selektor Sergej Barbarez.

Dok je napuštao teren, Džeko je nezadovoljno širio ruke i gunđao sebi u bradu, da bi po dolasku na klupu besno bacio flašicu s vodom. TV kamere su zabeležile da je tom prilikom izgovorio i neke prilično teške reči, očigledno upućene selektoru Barbarezu. Ni to nije bilo sve.

Tako mu je u jednom momentu prišao jedan od Barbarezovih pomoćnika Mirko Hrgović, koji ga je poljubio, a nakon toga potapšao po vratu, nakon čega mu se nervozni Džeko uneo u lice i odbrusio, željan čak i obračuna sa njim.

Ipak, strasti su se nakon meča očigledno smirile. Prvi korak ka spuštanju tenzija napravio je sam selektor, koji je na konferenciji za medije biranim i lepim rečima govorio o Džeku.

Sada se oglasio i sam Edin Džeko. Kapiten Bosne i Hercegovine je na društvenim mrežama podelio galeriju fotografija sa utakmice i zajedničkog slavlja sa navijačima, uz kratku, ali jasnu poruku: "Porodica", praćenu plavo-žutim srcima i zastavama Bosne i Hercegovine.