Bosna i Hercegovina je pobedila Katar i prošla dalje na Svetskom prvenstvu, ali... U centru pažnje našao se Edin Džeko.

Posle izmene je potpuno poludeo, napravio je haos. Ipak, jedna detalj mnogima je promakao.

Tako mu je u jednom momentu prišao jedan od Barbarezovih pomoćnika Mirko Hrgović, koji ga je poljubio, a nakon toga potapšao po vratu, nakon čega mu se nervozni Džeko uneo u lice i odbrusio, željan čak i obračuna sa njim.

Na kraju Edin Džeko nije izgledao nimalo srećno, iako je njegov tim napravio istorijski podvig.

Ostaje da se vidi da li se još nešto dogodilo i šta je toliko naljutilo iskusnog napadača.