Italijanski teniser Janik Siner spreman je za odbranu titule na Vimbldonu. Na egzibiciji u Harlingemu pobedio je Kamerona Norija sa 6:3, 6:3 i napravio dobru uvertiru za treći grend slem u sezoni.

Bio je to prvi meč za Sinera nakon skoro mesec dana, pošto je još 28. maja ispao u drugom kolu Rolan Garosa od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima.



Tada je Siner bio na gem do pobede, ali je onda doživeo zdravstvene probleme, jedva je stajao na nogama i pretrpeo je poraz.

Janik je odlučio da preduzme drastične mere tokom nedavnog treninga na Vimbldonu, koji nije pošteđen toplotnog talasa.

Siner je primećen sa novim komadom opreme – u pitanju je rashladna jakna.