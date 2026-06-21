Ekvador i Kurasao su upisali prvi bod na ovom Mundijalu. Nemačka je prva na tabeli sa šest bodova i već je obezbedila plasman u nokaut fazu, dok je Obala Slonovače druga sa tri boda.



Fudbaleri Ekvadora su imali daleko više loptu u svom posedu na ovoj utakmici i 27 šuteva u okvir gola, ali je Kurasao uspeo da osvoji svoj prvi bod na Svetskim prvenstvima zahvaljujući golmanu Eloju Rumu koji je upisao 15 odbrana. Reč je o momku koji je od 2023. godine partner srpske influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah



Meč u Kanzas Sitiju je počeo sjajnom šansom kapitena Ekvadora Enera Valensije, koji je u trećem minutu izašao sam ispred Ruma, ali je golman Kurasaa još bolje intervenisao. Posle Valensije pokušavali su i Džon Jeboa, Pedro Vite i Gonzalo Plata, ali nisu uspeli da zatresu mrežu Kurasaa.



S druge strane, Kurasao je svoje šanse tražio posle kontranapada, pa su nekoliko puta zapretili i igrači te selekcije.



U nastavku je viđen isti scenario - fudbaleri Ekvadora su dominirali i šutirali, Rum je branio.



Posle pet minuta igre u nastavku, Mojzes Kajsedo je oprobao udarac sa daljine, ali je Rum ponovo bio na mestu, da bi u 59. minutu upisao još jednu sjajnu intervenciju posle pokušaja Plate.



Minut kasnije, na drugoj strani, Kurasao je propustio najbolju priliku od početka utakmice, ali tada se istakao čuvar mreže Ekvadora Ernan Galindes koji je zaustavio tri udarca u nekoliko sekundi.



Ređale su se potom šanse ispred gola Kurasaa, Valensija je propustio još jednu dobru priliku u 85. minut, a potom je Presijado u 90. minutu pogodio i prečku.



U poslednjem kolu Grupe E, Kurasao će igrati protiv Obale Slonovače, a Ekvador protiv Nemačke. Te utakmice su na programu 25. juna.