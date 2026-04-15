Stravičan zločin potresao je Ekvador, gde je fudbalski sudija ubijen usred utakmice pred očima brojnih gledalaca, prenose svetski mediji. Tragedija se dogodila u nedelju u gradu Pasaje, u obalnoj provinciji El Oro, a život je izgubio 48-godišnji Havijer Ortega.

Prema svedočenjima očevidaca, nekoliko naoružanih napadača prišlo je sudiji dok je meč još bio u toku, nakon čega su otvorili vatru. U panici koja je usledila, igrači i publika su potražili zaklon, dok su napadači pobegli sa lica mesta i za njima se i dalje traga.

Ortega je bio poznat kao dugogodišnji lokalni sudija, a uprkos brzoj reakciji hitnih službi, lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta. Utakmica je odmah prekinuta, a policija je blokirala područje kako bi forenzičke ekipe obavile uviđaj. Posebno potresan detalj jeste da su se među prisutnima nalazili i članovi njegove porodice, koji sada zahtevaju hitnu i temeljnu istragu.

Organizator utakmice odlučio je da suspenduje sva naredna dešavanja dok se ne razjasne okolnosti ovog brutalnog ubistva, koje istražitelji tretiraju kao ciljanu likvidaciju. Policija trenutno analizira snimke sa mobilnih telefona i ispituje svedoke u pokušaju da identifikuje napadače.

- Havijer je bio posvećen svom poslu, izgubiti život zbog fudbalske utakmice je apsolutno neprihvatljivo - poručio je jedan od fudbalskih zvaničnika, dok su iz policije istakli da se radi o "hladnokrvnom zločinu počinjenom na mestu namenjenom sportu i zajednici".

Ovaj incident dodatno je produbio zabrinutost zbog bezbednosti na sportskim događajima u Ekvadoru, zemlji koja se već suočava sa eskalacijom nasilja. Vlada je prošlog meseca rasporedila više od 75.000 policajaca i vojnika u najkritičnijim regionima, uključujući i El Oro.

Uprkos merama predsednika Danijela Noboe, koji od dolaska na vlast pokušava da se obračuna sa kriminalnim grupama, statistika je alarmantna, broj ubistava u zemlji nastavlja da raste. Tokom 2025. godine zabeleženo je čak 9.216 ubistava, što je značajan skok u odnosu na 7.063 slučaja iz 2024. godine.