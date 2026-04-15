Vaskršnji turnir tradicionalno je održan na Veliku subotu i Vaskrs, a učestvovalo je devet ekipa koje su bile podeljene u dve grupe.

Pored ekipa iz Velike Hoče, učestvovala je i ekipa iz Orahovca, kao i ekipe Đakovice, Goraždevca, Kline(Osojana) i Mojkovca.

U polufinale su se plasirale ekipa Šuplje kofe koja je kasnije, za ulazak u finale, savladala ekipu Đakovice, kao i ekipe Goraždevca i Orahovca koje su odigrale najuzbudljiviji meč na turniru. Nakon produžetaka Orahovac je slavio rezultatom 4:3.

Tako su se u finalu, četvrtu godinu zaredom, sastale ekipe Šuplje kofe iz Velike Hoče i Orahovca, a kao i prethodne tri godine slavila je ekipa domaćina, rezultatom 4:1.

Treće mesto zauzela je ekipa iz Goraždevca.

Za najboljeg igrača turnira proglašen je Vuk Šćekić iz ekipe Đakovica, najbolji golman bio je Miloš Dašić iz Goraždevca, a najbolji strelac turnira sa 11 golova bio je Dimitrije Radić iz Orahovca.

Turnir u Veliki Hoči održava se godinama uspešno zahvaljujući sponzorima, ali i ljubiteljima fudbala iz Velike Hoče, ponajviše zahvaljujući treneru škole fudbala „Božur“ i dugogodišnjem organizatoru turnira, Stanimiru Mavriću iz Velike Hoče, koji svake godine nastoji da održi tradiciju i opstanak jednog lepog sportskog događaja u ovom selu.

Autor: Radio Goraždevac