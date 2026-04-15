Đoković je možda pobedio u debati o tome ko je najveći svih vremena, ali je Federer pobedio u debati o novcu...

Njegovi savremenici, Novak Đoković i Rafa Nadal, koji imaju slična dostignuća, imaju oko 300 - 400 miliona dolara, ali Federer ima 1,2 milijarde dolara.

Ubedljivo najbogatiji među "velikom trojkom" tenisa je Rodžer Federer.

Iako je završio karijeru, Federer je zaradio znatno više novca od Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, pre svega zahvaljujući neverovatnim sponzorskim ugovorima i marketinškim aktivnostima.

Njegovi sponzorski ugovori, poput onog sa "Uniqlo-om" (prema navodima, oko 30 miliona godišnje), donose mu ogromne prihode i u penziji.