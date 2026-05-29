Brazilski teniser, Žoao Fonseka, plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pobedom nad Novakom Đokovićem posle preokreta sa 3:2 u setovima (4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5)

Furiozno je Novak započeo meč. Poveo je sa 5:1 u prvom setu i odmah došao do dva brejka prednosti.

Međutim, trgao se Brazilac, vezao tri gema i smanjio prednost Đokovića na 4:5. Ipak, Novak je po ko zna koji put u karijeri, pokazao smirenost i sigurnim gemom došao do prvog seta.

U drugom delu igre, ključan trenutak za srpskog tenisera je bio peti gem u kom je Đoković stigao do brejka.

Ispostaviće se na kraju da je taj trenutak i bio prelomni jer je Novak održavao brejk do kraja i osvojio i drugi set identičnim rezultatom - 6:4.

U trećem setu je viđena nešto drugačija slika na terenu. Novak je malo posustao, dok je Fonseka zaigrao na sve ili ništa.

Žoao je odmah na startu osvojio tri vezana gema. Do kraja nije bilo nikakvih promena i ta stečena prednost je bila dovoljna Brazilcu da osvoji set (6:3) i smanji Đokovićevu prednost.

I u četvrtom setu je Fonseka nastavio sa odličnom igrom. Došao je do 2:0 u gemovima, ali se onda probudio Novak, imao spreman odgovor i preokrenuo na 3:2.

Na 4:3 za Novaka, brazilski teniser je servirao, a Novak je imao dve vezane brejk lopte, ali, nije ih iskoristio.

Potom, već u narednom gemu, Novak je prolazio kroz istu dramu, morao da spasava neke brejk lopte, uspeo je i poveo sa 5:4.

Ipak, Brazilac je da uspeo izjednači, potom i da napravi brejk, koji je uspeo da materijalizuje i tako izbori peti odlučujući set!

Dobro je Novak otvorio peti odlučujući set. Pri vođstvu od 2:1 u gemovima, napravio je brejk za 3:1 i to sa nulom na servis Fonseke.

Ipak, kratko je trajala radost Srbina, jer je Brazilac odmah u narednom gemu došao do ribrejka i drama se nastavila.

Uzimali su svoje servise do 5:5 kada je Fonseka napravio, ispostaviće se i ključni brejk.

U narednom gemu servirao je za meč i uspeo da se plasira u osminu finala Rolan Garosa.

ĐOKOVIĆ - FONSEKA 3:2 (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7)

Peti set:

5:7 - Fonseka je u osmini finala

5:6 - Nije iskoristio prve dve, ali jeste treću brejk šansu i sada će servirati za meč!

5:5 - Nije uspeo Novak da napravi brejk i pobedi, ruku na srce, nije ni bio blizu, bliži se sam kraj meča

5:4 - Neverovatnom bekhend paralelom, Đoković dolazi do novog gema!

4:4 - Bez ikakvih problema Fonseka osvaja ovaj gem

4:3 - Preživeo je Novak ovaj gem, ponovo je u prednosti

3:3 - Nije viđen brejk ni u ovom gemu, Brazilac dolazi do izjednačenja

3:2 - Ali, odmah je Đoković izgubio servis gem i dozvolio Fonseki da se ekspresno vrati

3:1 - Dolazi Novak do brejka! I to bez izgubljenog poena na servis protivnika

2:1 - Dobar gem za Novaka, za sada, bez ikakvih komplikacija na obe strane, sigurni su obojica

1:1 - Brazilac uzvraća istom merom

1:0 - Novak otvara peti set osvojenim servis gemom

Četvrti set:

5:7 - Fonseka dolazi do seta! Idemo u peti odlučujući set

5:6 - Katastrofa za Đokovića, Fonseka pravi brejk i serviraće za set!

5:5 - Igralo se na razliku, ali je Fonseka, kao Novak malopre, preživeo i osvojio gem, pa je tako poravnao rezultat, drama se nastavlja

5:4 - Sada je Novak preživeo golgotu, spasao je brejk lopte i došao na korak od trijumfa

4:4 - Kakvu je priliku propustio Novak1 Tačnije dve ogromne prilike je imao, dve brejk lopte i to vezane, ali se Brazilac izvukao i osvojio vrlo važan gem

4:3 - Đoković je izgubio samo jedan poen na svoj servis i došao je do nove prednosti, polako idemo ka raspletu četvrtog seta!

3:3 - Prekida seriju Đokovića Fonseka

3:2 - Vratio je Novak brejk i osvojio naredni servis gem, pa tako sada Srbin vezuje tri gema u četvrtom setu

2:2 - Novak je vratio brejk! Potpuni egal u četvrtom setu

1:2 - Uzima Novak prvi gem u ovom četvrtom setu

0:2 - Novi gem za Fonseku, potvrdio je malopre stečeni brejk prednosti

0:1 - Nastavlja se dobra igra Fonseke, Brazilac pravi brejk na startu četvrtog seta

Treći set:

3:6 - Fonseka osvaja treći set...idemo u četvrti...

3:5 - Igralo se na razliku, ali je Đoković uspeo da dođe do gema, na potezu je Brazilac koji će servirati za treći set

2:5 - Nije Novak ni bio blizu brejk lopte ponovo, pa je tako Žoao došao na korak od osvajanja trećeg seta

2:4 - Novak je dobro odservirao, smanjio prednost protivnika, ali i dalje ima brejk Brazilac

1:4 - Nastavlja sa sjajnom igrom Fonseka u trećem setu

1:3 - I uspeva Novak da prekine seriju Brazilca, odservirao je sjajan servis brzinom 188 km/h i tako osvojio prvi gem u trećem setu

0:3 - Loš početa trećeg seta za Novaka, tri gema zaredom je osvojio Fonseka

Drugi set:

6:4 - Đoković je potvrdio brejk i došao i do drugog seta!

5:3 - Preživeo je ovaj gem Novak i sada mu još samo jedan nedostaje za ubedljivu prednost u finalu

4:3 - Smanjuje Brazilac prednost Srbina, ali i dalje Novak ima lepu prednost

4:2 - Potvrdio je Novak brejk i sada je na dva gema od osvajanja drugog seta

3:2 - Brejk! Đoković je prvi uspeo da oduzme rivalu servis u drugom setu

2:2 - Nije dugo imao prednost Fonseka, Đoković je prilično lako poravnao rezultat

1.2 - Za sada bez brejka, teniseri su sigurni na svoje servise

1:1 - I Fonseka i Novak su sigurni na startu drugog seta, rezultat je izjednačen

Prvi set:

6:4 - Dolazi Novak do seta!

5:4 - Novi gem za Žoaa, a sada je ponovo Novak na potezu

5:3 - Brejk je napravio Brazilac, vratio je jedan, ali Novak ima još jedan brejk

5:2 - Brazilac je morao da spasava set lopte, preživeo je ovaj gem, ali sada Novak servira za prvi set

5:1 - Potvrdio je Đoković brejk prednosti i sada će Fonseka morati da servira da ostane u prvom setu

4:1 - Još jedan brejk! U odličnom je ritmu Novak, ima dva brejka i maršira ka osvajanju prvog seta

3:1 - Samo jedan poen je izgubio Đoković u svom servis gemu i dolazi do trećeg gema

2:1 - Uzima prvi gem na startu ovog meča i Fonseka, smanjuje prednost Novaka

2:0 - Potvrdio je Novak brejk

1:0 - Brejk! Đoković već na startu meča oduzima servis Brazilcu

15.41 - Mira Andrejeva je pobedila Čehinju Buzkovu sa 2:0 (6:4, 6:2), pa će tako Novak i Fonseka uskoro na teren

14.25 - Novak na teren izlazi posle ženskog singla u kom igraju Andrejeva i Buzkova

14.05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Žoaa Fonseke.