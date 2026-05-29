Spartak je vodio tokom prve četvrtine, imao je sedam poena razlike 13:7, a posle 10 minuta igre bilo je 24:22 za ekipu iz Subotice. Zvezda je u drugoj deonici napravila preokret i prešla u vođstvo, a na poluvremenu je imala prednost 47:46. "Crveno-beli" su vodili tokom većeg dela treće četvrtine, a pred poslednji deo meča bilo je 70:67 za Zvezdu.

Ekipe su se smenjivale u prednosti tokom poslednje četvrtine. Batler je devet sekundi pre kraja meča pogodio trojku za 89:88, a zatim je Hanlan u sledećem napadu ubacio dva poena i doneo pobedu timu iz Subotice. Spartak će u nedelju u finalu od 20 časova igrati protiv FMP-a, koji je ranije danas pobedio branioca titule Partizan rezultatom 92:79.

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Igor Drobnjak sa 21 poenom. Danilo Nikolić je postigao 18 poena, Olivije Hanlan 12, a Amar Gegić je ubacio 10.

U redovima Crvene zvezde istakao se Džordan Nvora sa 25 poena. Ognjen Dobrić je postigao 19 poena, Džered Batler 16, dok je Tajson Karter zabeležlio 10 poena.

Srbija će posle 25 godina dobiti šampiona, a da to nisu Zvezda ili Partizan.