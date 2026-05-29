Nakon velikog iznenađenja koje je u prvom polufinalu Fajnal-fora Košarkaške lige Srbije priredio FMP eliminacijom Partizana, totalna senzacija u Nišu kompletirana je posle drugog polufinalnog okršaja.

Crvena zvezda je položila oružje pred subotičkim Spartakom, koji će se sa Panterima boriti za istorijsku titulu prvaka države.

Tako će Srbija dobiti tek trećeg šampiona od osamostaljenja, pošto su apsolutno sve titule od 2006. godine do danas završavale isključivo u vitrinama večitih rivala.

Štaviše, pehar nacionalnog šampionata neće pripasti crveno-belima ili crno-belima prvi put posle četvrt veka – tačnije od 2001. godine, kad je podgorička Budućnost osvojila tadašnje prvenstvo SR Jugoslavije.

A ako zađemo još dublje u istoriju, dolazimo do zapanjujućeg podatka: prvi put posle ravno 40 godina ni Zvezda ni Partizan neće se boriti za titulu u finalnoj seriji.

U sezoni 1985/86 finale Prve lige Jugoslavije igrali su Cibona i Zadar, a slavio je Zadar predvođen Vladom Đurovićem sa klupe. Nakon toga, sve do danas, u finalu su igrali ili Crvena zvezda ili Partizan.